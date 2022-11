Cultura: enogastronomia d'eccellenza protagonista a Roma nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si va da "Profumi e sapori dell'autunno", evento in programma domenica a Trevignano Romano alla Sagra delle Castagne a Terelle, sempre domenica. Ad Anguillara Sabazia si svolgerà, il 13, San Martino Castagne e Vino, una festa popolare con tante gustose specialità, musica, vino, mercato artigianale e tanto divertimento in una cornice incantevole, affacciata sul Lago di Bracciano. Da venerdì La Festa dell'olio e del vino novello a Vignanello (Viterbo), evento organizzato dalla Pro loco, si svolge nel centro storico di Vignanello dove per due fine settimana di novembre sono protagoniste tradizioni e gastronomia. Un'occasione quindi per visitare i luoghi storici della città e per degustare piatti tipici locali. Infine a Nerola ogni anno a novembre è in programma la Sagra della Polenta, un evento enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici della sabina romana. Un'occasione per degustare piatti e prodotti tipici del territorio come bruschette con olio DOP nerolese, polenta, spuntature e salsiccia; da bere un bicchiere di vino ed acqua. (Rer)