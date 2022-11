Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti militari per 400 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di circa 400 milioni di dollari. In una nota, il dipartimento della Difesa ha sottolineato che si tratta del 25mo pacchetto di aiuti approvato dagli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina, da agosto del 2021. Il pacchetto include nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Hawk; quattro sistemi Avenger per la difesa aerea; nuovi missili Stinger; e nuove munizioni per i sistemi Himars. (Was)