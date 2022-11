Egitto: attese domani proteste contro il governo, sospese "per manutenzione" le linee di trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni attivisti e leader dei Fratelli musulmani, organizzazione fuorilegge in Egitto, hanno indetto per domani, 11 novembre, proteste contro l'attuale regime. Nelle ultime ore, le principali città in tutti i governatorati egiziani stanno assistendo a un massiccio dispiegamento delle forze di sicurezza. La pagina ufficiale della società dei trasporti pubblici in Egitto ha annunciato la sospensione di tutte le linee domani, 11 novembre, per manutenzione. (Cae)