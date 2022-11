Libia-Italia: la ministra Esteri Mangoush parteciperà ai Med Dialogues a dicembre a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush, parteciperà all’ottava edizione dei Med Dialogues, l'annuale appuntamento internazionale promosso dall’Italia con la partecipazione dei rappresentati di governi, organizzazioni internazionali, think tank e mondo economico e culturale. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Tripoli, confermando, quindi, un'indiscrezione di “Agenzia Nova”. I Med Dialogues si terranno a Roma il 2 e 3 dicembre prossimi. La titolare della diplomazia libica aveva partecipato anche ai Med Dialogues dello scorso anno, ma da remoto. Lunedi scorso, 7 novembre, si è tenuta la prima conversazione telefonica tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la ministra Mangoush. “La Libia è un Paese amico dell’Italia. Rafforzare la cooperazione a tutto campo. Impegno per la stabilizzazione del Paese. Lavoriamo insieme per il contrasto al traffico di esseri umani”, aveva detto Tajani, secondo quanto riferito dalla Farnesina via Twitter. La partecipazione di Mangoush ai dialoghi mediterranei di Roma a dicembre potrebbe fornire l’occasione per un primo faccia a faccia tra la ministra libica e il nuovo capo della diplomazia italiana. (Lit)