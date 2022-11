© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo ricorda che generosità e coraggio non erano scontati". Questo il pensiero del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha visitato la casa museo di Anna Frank ad Amsterdam ricevendo in regalo dal direttore un quadro con una foto del luogo in cui la ragazza rimase nascosta prima di essere deportata. (Rin)