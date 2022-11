Mondiali: Israele, premier Lapid plaude ad annuncio voli diretti con il Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente di Israele, Yair Lapid, ha elogiato l'annuncio dei voli diretti con il Qatar in vista della coppa del mondo Fifa 2022, che si disputerà nell'emirato. “Questa è una grande notizia per gli appassionati di calcio e per tutti gli israeliani. Dopo un duro lavoro nel corso di molti mesi, abbiamo organizzato che i cittadini israeliani possano partecipare alla coppa del mondo in Qatar con voli diretti, con l'apertura di un ufficio israeliano in Qatar per fornire servizi ai tifosi in arrivo", ha detto Lapid, secondo una nota stampa del suo ufficio. Lapid ha aggiunto: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo sforzo: Fifa, ministero degli Affari esteri, ministero della Cultura e dello Sport, ministero dei Trasporti, Consiglio della sicurezza nazionale e il direttore generale del ministero degli Esteri, Alon Ushpiz, che hanno coordinato i nostri sforzi”. Qatar e Israele non hanno relazioni diplomatiche. (Res)