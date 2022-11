Terrorismo: Mohammed (Onu), fenomeno in crescita in Africa per instabilità e conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del terrorismo è una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, attualmente avvertita in modo più acuto in Africa. Lo ha detto oggi il vice capo delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza, Amina Mohammed. "Terroristi ed estremisti violenti tra cui Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico nel Levante e in Iraq), Al Qaeda e i loro affiliati hanno sfruttato l'instabilità e il conflitto per aumentare le loro attività e intensificare gli attacchi in tutto il continente", ha affermato Mohammed a nome del segretario generale Antonio Guterres. Mohammed ha aggiunto: "La loro violenza insensata e alimentata dal terrore ha ucciso e ferito migliaia di persone e molti altri continuano a soffrire per l'impatto più ampio del terrorismo sulle loro vite e sui loro mezzi di sussistenza". Essendo la misoginia al centro dell'ideologia di molti gruppi terroristici, donne e ragazze in particolare stanno sopportando il peso maggiore dell'insicurezza e della disuguaglianza. Negli ultimi due anni, alcuni degli affiliati più violenti del Daesh si sono espansi, aumentando la loro presenza in Mali, Burkina Faso e Niger, nonché a sud nel Golfo di Guinea. "I gruppi terroristici ed estremisti violenti aggravano l'instabilità e la sofferenza umana. E possono far sprofondare un Paese che sta uscendo dalla guerra nelle profondità del conflitto", ha ricordato l'alto funzionario delle Nazioni Unite. Nel mondo iperconnesso di oggi, Mohammed ha ricordato che la diffusione del terrorismo in Africa “non riguarda solo gli Stati membri africani. La sfida è di tutti noi. La lotta al terrorismo internazionale richiede risposte multilaterali efficaci". Secondo la funzionaria dell'Onu, "la prevenzione rimane la nostra migliore risposta. Dobbiamo affrontare in primo luogo l'instabilità e il conflitto che possono portare al terrorismo, nonché le condizioni sfruttate dai terroristi per perseguire i loro programmi". (Res)