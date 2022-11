Imprese: Atlantia pubblica il suo primo framework di finanza sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia rafforza ulteriormente la centralità dei temi Esg nella sua strategia di impresa attraverso l’adozione del framework di finanza sostenibile (Sustainability-Linked Financing Framework) che sancisce la piena integrazione della sostenibilità nella strategia di finanziamento aziendale, in un contesto di crescente rilevanza di queste tematiche per i mercati dei capitali globali. Il framework – riferisce una nota – è infatti lo strumento adottato dalla società per collegare la raccolta finanziaria con gli obiettivi industriali e di sviluppo definiti nel piano di sostenibilità e nel Climate Action Plan, approvato dall’assemblea dei soci dello scorso 29 aprile (iniziativa nota come “Say On Climate”, realizzata per la prima volta in Italia con voto favorevole di oltre 98 per cento degli azionisti). Atlantia è tra le prime holding a livello europeo a dotarsi di uno strumento che contiene impegni e obiettivi chiari, definiti e misurabili sull’intero portafoglio di attività gestite, così da consentire un monitoraggio costante dell’avanzamento di programmi e iniziative industriali per attuare la transizione energetica dei propri asset infrastrutturali e di mobilità. (segue) (Rin)