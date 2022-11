Imprese: Atlantia pubblica il suo primo framework di finanza sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il framework - sviluppato con il supporto di Crédit Agricole Cib in qualità di Sustainability Structuring Advisor - è concepito in modo che sia applicabile a molteplici strumenti finanziari (fra i quali prestiti bancari e obbligazioni), il cui costo varierà in relazione al livello di conseguimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. Il framework di finanza sostenibile, la cui solidità è stata vagliata dall’agenzia indipendente Sustainalytics, si articola su cinque metriche di performance (Kpi) rilevanti, materiali, misurabili e di elevata rilevanza strategica finalizzate a presidiare la sostenibilità ambientale e sociale delle attività industriali del gruppo. In questo senso, riveste un ruolo chiave la riduzione delle emissioni dirette di CO2, con un taglio del 50 per cento entro il 2030 sull’intero portafoglio di attività, in linea con quanto previsto da COP26 per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. Questo obiettivo è integrato da altre due metriche che misurano l’efficacia della complessiva strategia di decarbonizzazione, che traguardano la riduzione delle emissioni indirette da parte delle principali controllate Abertis e Adr e l’impegno a gestire nel lungo termine la transizione energetica degli asset in portafoglio per limitare il riscaldamento globale e contrastare dunque il cambiamento climatico. (segue) (Rin)