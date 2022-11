Imprese: Atlantia pubblica il suo primo framework di finanza sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il framework include anche una metrica inerente al progressivo utilizzo di energia da fonti rinnovabili con il contestuale abbandono delle fonti fossili. Per quanto riguarda il fronte sociale, Atlantia riafferma il suo impegno ad abilitare concretamente la parità di genere nel settore infrastrutturale, soprattutto fra i ruoli apicali. La sostenibilità rappresenta una leva per creare valore economico e finanziario e la sua piena integrazione nella strategia di finanziamento aziendale è un importante traguardo nel percorso di Atlantia per contribuire concretamente alla complessa transizione energetica del settore della mobilità, così come al progresso sulla parità di genere nel mondo del lavoro, tramite un approccio strutturato e articolato che incorpora fattori ambientali, sociali e di buona governance nei processi chiave di creazione di valore per l’azienda e i suoi stakeholder. (Rin)