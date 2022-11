Cile: violenza in Araucania, Boric annuncia maggiori investimenti in materia sociale e di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha quindi annunciato che si riunirà nei prossimi giorni "con diversi esponenti della comunità oltre che per assumere l'impegno a compiere nuovi sforzi anche per ascoltare". "Siamo qui per trovare un percorso di dialogo che permetta di trovare una soluzione al debito che lo Stato ha con il popolo mapuche", ha aggiunto Boric, secondo il quale "l'unico modo di fermare la violenza è quello di affrontare questo debito storico in modo serio e con una visione del futuro". "Per risolvere questo problema non ci sono scorciatoie e non c'è una bacchetta magica", ha aggiunto. Il capo dello Stato ha quindi annunciato l'adozione di un "piano di lotta contro il crimine organizzato nella regione" che conterà con finanziamenti equivalenti a "un quarto delle partite destinate alla sicurezza a livello nazionale". Al centro del piano la lotta in particolare contro tre tipi di delitti: il furto di legname, il traffico di armi e i delitti contro la produzione agricola. (segue) (Abu)