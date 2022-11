Cile: violenza in Araucania, Boric annuncia maggiori investimenti in materia sociale e di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita di due giorni in Araucania il capo dello Stato ha annunciato che sosterrà incontri con rappresentanti delle comunità locali, deputati regionali e funzionari dell'amministrazione. Boric, che ha annunciato anche riunioni con imprenditori della regione, ha rimandato a lungo la sua visita, contestando l'abuso della violenza per ottenere risposte dallo Stato. Proprio prima della partenza di Boric a Temuco, il Senato del Cile ha approvato l'undicesima proroga dello stato di eccezione costituzionale in vigore da maggio nelle regioni meridionali, permettendo lo spiegamento delle Forze armate con compiti di sostegno alla Polizia nella regione dell'Araucania e nelle province di Arauco e Biobio, parti della regione del Biobio. Si tratta di zone dove da mesi si registrano scontri tra comunità indigene, imprese forestali e Stato, con sabotaggi, incendi e furti di legname. (segue) (Abu)