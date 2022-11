Cile: violenza in Araucania, Boric annuncia maggiori investimenti in materia sociale e di sicurezza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità mapuche ha interpretto gli arresti di Llaitul come una "dichiarazione di guerra" spingendosi ad azioni più violente e innescando un ulteriore braccio di ferro con le autorità. Ma la vicenda è stata all'origine anche di alcuni cambiamenti nella squadra di governo, con l'uscita di scena della ministra dello Sviluppo Sociale, Jeannette Vega: il giorno dopo l'arresto del mapuche, la testata giornalistica "Ex-Ante" aveva rivelato un'intercettazione della polizia investigativa (Pdi) risalente all'11 maggio, nella quale Tania Santis, segretario di Vega, contatta telefonicamente Llaitul su richiesta della stessa ex ministra. "Ho deciso di accettare le dimissioni del ministro dello Sviluppo Sociale, Jeanette Vega, perché voglio che sappiate che, come presidente della Repubblica, dobbiamo stare attenti sia alla sostanza che alla forma, e che i fatti che abbiamo conosciuto implicano una responsabilità politica della ministra", spiegava Boric. (Abu)