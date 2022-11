Spagna: leader Pp, votare Vox o Ciudadanos potrebbe mantenere Sanchez al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere Vox o Ciudadanos alle prossime elezioni generali in Spagna potrebbe contribuire a mantenere Pedro Sanchez alla presidenza del governo perché se il voto si "disperde" in tre partiti di centrodestra, migliaia di voti andranno "persi". Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Núnez Feijóo, invitando per questo motivo a votare la sua formazione. Durante una conferenza all'Università delle Americhe di Quito (Ecuador), ultima tappa del suo tour latinoamericano, alla domanda specifica su quali argomenti darebbe agli elettori per sostenere il Pp invece di Vox o Cs, Feijóo ha risposto che coloro che vogliono "davvero un'alternanza" nella democrazia spagnola "l'unica soluzione che hanno è concentrare il voto sul Pp. I popolari, ha aggiunto, sono nati con la Costituzione nel decennio degli anni '70", mentre Vox e Cs "non esistevano" allora ma sono emersi "come risultato della disaffezione" della politica in quest'ultimo decennio. (Spm)