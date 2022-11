Usa: Casa Bianca, Biden pronto ad aiutare campagna elettorale dei democratici in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto a fare “tutto il necessario” per aiutare la campagna elettorale del senatore democratico Raphael Warnock in Georgia, in vista del ballottaggio che si terrà il prossimo 6 dicembre contro l’avversario repubblicano, l’ex giocatore di football Herschel Walker. La direttrice per la comunicazione della Casa Bianca, Kate Bedingfield, ha dichiarato all’emittente “Cnn” che il presidente è “pronto a fare campagna elettorale con lui e anche a contribuire all’organizzazione di raccolte fondi per finanziarla”. Alle elezioni di medio termine di martedì 8 novembre, nessuno dei due candidati ha raggiunto la soglia del 50 per cento necessaria per farsi eleggere al Senato Usa. (Was)