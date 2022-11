Lazio 2023: D'Amato è il candidato di Pd e Terzo polo, su primarie si decide martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità uscente della Regione Lazio, Alessio D'Amato sarà il candidato del Pd e del Terzo polo, nell'ambito della coalizione del centrosinistra, in vista delle prossime regionali. La decisione è arrivata oggi pomeriggio dopo una riunione al Nazareno, a cui hanno partecipato il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, il responsabile Enti locali Francesco Boccia, il segretario regionale Bruno Astorre e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La scelta della segreteria nazionale deve comunque passare al vaglio martedì dalla direzione regionale del Partito democratico, dove si potrebbe decidere anche di passare per le primarie. In questo caso, oltre all'assessore D'Amato - che ha dato la sua disponibilità - potrebbe partecipare anche la consigliera regionale Marta Bonafoni. Resta da vedere cosa farà il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che aveva fatto un passo di lato, in caso di fallimento del Campo largo con il M5s. "Quella di D'Amato è una candidatura importante, poi con la coalizione si deciderà se fare le primarie o meno. Lombardia e Lazio sono scenari distinti, sul Lazio deciderà la direzione regionale di martedì e quella di D'Amato è una candidatura molto forte",ha spiegato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, a margine di un incontro organizzato al Teatro Brancaccio a Roma dall'assessore D'Amato, per lanciare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. "D'Amato è il candidato del Pd con una preferenza espressa anche da Calenda. È una candidatura che unisce anche il Pd", ha concluso. (Rer)