Iran: Alessia Piperno, “è stato difficile ma non ho subito violenze”

22 luglio 2021

- Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Lo ha dichiarato Alessia Piperno, la giovane blogger romana rapita in Iran, ritornata oggi in Italia. “Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non ho subito violenze”, ha aggiunto Piperno parlando con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al suo arrivo all’aeroporto di Ciampino. Il sindaco, dopo aver dato il benvenuto alla ragazza, l’ha invitata in Campidoglio. Piperno, 30enne romana, era stata arrestata in Iran nel mese di settembre scorso. Il padre della giovane, Alberto Piperno, aveva riferito in un messaggio sui social network che sua figlia era stata “arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno”. Il messaggio era stato in seguito rimosso. L’uomo aveva riferito di non sapere neanche il motivo della reclusione in una non meglio precisata prigione di Teheran. “Erano quattro giorni che non avevamo sue notizie, dal giorno del suo 30esimo compleanno, il 28 settembre. Anche il suo ultimo accesso al cellulare riporta quella data. Stamattina arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. Sono state solo poche parole ma disperate. Chiedeva aiuto”, aveva aggiunto il padre della giovane. Alessia si trovava in Iran da circa due mesi. (segue) (Res)