Iran: Alessia Piperno, “è stato difficile ma non ho subito violenze” (2)

- Venerdì 30 settembre, il ministero dell’Intelligence dell’Iran aveva diramato una nota nella quale accusava le “potenze straniere” di aver eterodiretto le proteste in corso da settimane, affermando di aver arrestato nove cittadini stranieri “provenienti da Germania, Polonia, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svezia” e altri Stati esteri non specificati. La nota era stata diramata dopo che le autorità hanno deciso di usare il pugno di ferro per reprimere l’ondata di proteste che da mesi sta interessando tutto il Paese dopo la morte, il 16 settembre, della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per aver indossato il velo in modo scorretto. (Res)