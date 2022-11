Vaticano: testimone al processo fondi Segreteria di Stato, c'erano troppi debIti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentacinquesima udienza del processo che si celebra in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della segreteria di Stato: oggi è stato ascoltato Robert Lee Madsen, in qualità di testimone, ex responsabile degli investimenti finanziari dell'Apsa. L'uomo ha chiarito la questione relativa all'investimento in Angola, proposto ma mai effettuato. Madsen ha spiegato di aver espresso parere sfavorevole in quanto "c'era un guadagno ignoto che sarebbe dovuto cominciare dopo cinque anni, dunque non conveniva e c'era un rischio notevole". Il teste ha pure sottolineato che all'epoca, venuto a conoscenza dell'indebitamento della Segreteria di Stato, propose "un piano di rientro". Monsignor Perlasca, a detta di Madsen, "aveva capito bene". In merito all'affare legato al palazzo londinese, il testimone a spiegato di aver consigliato di "far studiare la soluzione a persone indipendenti, non dalle stesse che avevano creato il problema". (Civ)