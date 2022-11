Francia: Tar annulla sovvenzioni a moschea dell'associazione Milli Gorus a Strasburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale amministrativo di Strasburgo in Francia ha annullato un finanziamento destinato a realizzare una moschea su iniziativa dell'associazione islamica turca Milli Gorus. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che per la costruzione della struttura erano previsti 2.560.000 euro. Il Tar ha considerato che la "città di Strasburgo non ha rispettato i criteri si sovvenzionamento dei luoghi di culto che si era fissata" nel 1999 e nel 2000. Per questo, è stata annullata la delibera del Consiglio municipale che prevedeva lo sblocco del finanziamento.(Frp)