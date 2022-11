Fisco: Agenzia entrate, regole per accedere a bonus per erogazioni liberali a Its Academy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronte le regole per beneficiare del bonus pari al 30 per cento o al 60 per cento riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022. Lo riferisce una nota dell’Agenzia delle entrate. Un provvedimento di oggi, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta e fa il punto sulle altre agevolazioni connesse. La Legge di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30 per cento per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60 per cento se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale. (segue) (Rin)