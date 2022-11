Nord Macedonia: ministro Esteri, entriamo a far parte del Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord entra a far parte del Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, oggi in visita ufficiale a Tallinn, in Estonia, ripreso dalla stampa del Paese balcanico. "La Macedonia del Nord, in quanto membro della Nato e parte della regione dei Balcani occidentali esposta alle minacce informatiche, è stata accettata dal Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato ed è in procinto di aderirci a pieno titolo. Da ora in poi potremo utilizzare gli strumenti del Centro per rafforzare la nostra resistenza agli attacchi ibridi e rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche", ha affermato il ministro degli Esteri, sottolineando che la sicurezza informatica è "in cima all'agenda del governo di Skopje". Il Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato è un'organizzazione militare internazionale, con sede a Tallinn, la cui missione è migliorare le capacità, la cooperazione e condivisione di informazioni tra i Paesi membri della Nato e i partner nel campo della difesa informatica, tra le altre cose attraverso la formazione, la ricerca e lo sviluppo. (Seb)