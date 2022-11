Mobilità: Atac, accogliamo con soddisfazione revoca sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac accoglie con soddisfazione "la decisione di Cisl e Ugl di revocare lo sciopero indetto per domani dalle 8.30 alle 12.30 e ringrazia le due sigle per la dimostrazione di responsabilità". Lo si legge in una nota di Atac. "L'azienda, difatti, ritiene questo sciopero immotivato, atteso che il percorso di rilancio della società va impostato per mezzo di un costruttivo e chiaro percorso di confronto nelle relazioni industriali. Sarà quindi fondamentale per la riuscita dell'operazione recuperare produttività in tutti i processi interni, obiettivo che la rivendicazione di "ridurre i carichi di lavoro" deve comunque rispettare. Atac auspica che fra i lavoratori prevalga il senso di responsabilità e si risparmino ai cittadini ulteriori disagi". (Com)