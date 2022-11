Vaticano: Milanese al processo, io strumentalizzato perché amico del Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Giuseppe Milanese è stato oggi ascoltato nell'ambito della 35ma udienza del processo che si tiene in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. L'uomo ha detto di essere stato "strumentalizzato perché amico del Papa. Mi duole di averla messa in piazza, ma mi sembra di essere stato chiamato non come esperto ma come amico del Papa". L'uomo ha anche sottolineato di aver avuto interlocuzioni con monsignor Pena Parra, il quale a suo dire, aveva espresso preoccupazione "per una situazione di cui non si veniva a capo". (Civ)