Ucraina: consigliere Usa Sullivan, oggi sarà annunciato nuovo pacchetto di aiuti militari

- Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca. “Le nuove forniture includono nuovi sistemi per la difesa aerea, tra cui anche quattro sistemi Avenger che saranno cruciali per consentire all’Ucraina di difendersi, in virtù dei continui attacchi con droni iraniani da parte dei militari russi”, ha detto. (Was)