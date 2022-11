Regionali 2023: Bonafoni (LZ), ora serve coalizione larga, primarie vere e programma progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per proseguire l'esperienza virtuosa intrapresa negli ultimi 10 anni dall'amministrazione regionale e andare ancora più avanti, c'è bisogno di un programma avanzato, di una coalizione larga e coesa e che i profili migliori si mettano a disposizione con generosità". Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti. "In questo contesto intendiamo la candidatura ufficializzata oggi dall'assessore D'Amato per il Pd. Ora è necessario un allargamento della coalizione anche a mondi civici ed esperienze plurali, la costruzione del programma e la selezione della candidatura in maniera partecipata, con delle vere primarie di coalizione. In questa maniera avremo tutte le carte in regola per vincere e dare al Lazio una guida progressista, ancora una volta in controtendenza con la situazione politica nazionale".(Com)