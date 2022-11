Abruzzo: grido d'allarme centrosinistra, emergenze non aspettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza morde imprese, famiglie e cittadini, ma l'agenda pubblica del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, “ha come priorità la legge elettorale e il voto anticipato. Nessun sostegno per gli abruzzesi che devono risollevarsi dal Covid e pagare le bollette fronteggiando i rincari, perché il centrodestra è troppo impegnato a litigare per un posto in giunta, mentre il vertice pensa al voto. Mai la debolezza del Presidente e le sue reali intenzioni sono state tanto evidenti, purtroppo a scapito di una comunità che aspetta risposte e merita la massima attenzione". È il commento dei capigruppo regionali dei partiti Pd, Legnini presidente, Gruppo misto e Abruzzo in Comune. "Un segno evidente di debolezza questa pressione verso il voto, che si aggiunge ai continui litigi per i posti di potere che hanno attraversato il centrodestra sin dall'inizio della consiliatura e che sono diventati oggi tanto invadenti e prioritari da paralizzare da oltre un mese prima i lavori delle Commissioni, poi quelli del Consiglio regionale, dove invece si dovrebbero prendere provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese alle prese con la peggiore crisi di sempre dopo la pandemia – aggiungono Silvio Paolucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani. (segue) (Gru)