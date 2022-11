Lazio: il governatore della Regione Zingaretti ha firmato le dimissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui social network Zingaretti, successivamente, ha affermato: "Oggi ho firmato le dimissioni da presidente della Regione Lazio. Dopo 10 anni lasciamo una Regione migliore di quella che abbiamo trovato. Questo è importante per tutti e in particolare per le ragazze e i ragazzi che dovranno costruirsi un futuro. Voglio dire grazie e dare un immenso abbraccio a una grande squadra che ha servito le istituzioni e i bisogni dei cittadini".(Rer)