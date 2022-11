Usa: Casa Bianca, Biden avrà bilaterale con al Sisi a margine della Cop27 in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è in partenza questa sera per Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove parteciperà alla Cop27 e ha in programma un incontro bilaterale con l’omologo, Abdel Fattah al Sisi. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca. “I due leader discuteranno una serie di temi bilaterali e regionali, dopo la recente visita del presidente Joe Biden in Medio Oriente”, ha detto. (Was)