Germania: ambasciata d'Italia ospita evento su startup

- L’ambasciata d’Italia a Berlino ha organizzato oggi, in collaborazione con Italcam - Camera di commercio italo-tedesca, l’evento “Startups as a creative Bridge between Italy and Germany”, panel dedicato a un confronto su prospettive e opportunità del settore per i rapporti economici italo-tedeschi. Come comunicato dalla stessa sede, è intervenuta Anna Christmann, inviata del governo federale per le Politiche aerospaziali e commissaria del ministero dell’Economia e la Protezione del clima per l’Economia digitale e le startup. Inoltre, erano presenti i rappresentanti di 12 startup italiane dell’industria culturale e creativa, selezionate da Italcam e da Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per il dialogo europeo. Nell’intervento di apertura, l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha ricordato “il grado elevatissimo di integrazione tra i sistemi industriale e manifatturiero di Italia e Germania nelle catene globali del valore e dell'approvvigionamento”. Un’integrazione che ha nell’industria automobilistica l’esempio sicuramente più conosciuto, ma che si estende anche ai settori finanziario, agricolo, chimico e farmaceutico, per citarne alcuni. Gli investimenti bilaterali nei due Paesi, ha precisato poi l’ambasciatore, continuano a crescere e si avvicinano ormai alla somma di 100 miliardi di euro. (segue) (Geb)