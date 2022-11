Germania: ambasciata d'Italia ospita evento su startup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il commercio italo-tedesco è in continua crescita e ha totalizzato nel 2021 circa 145 miliardi di euro, con una espansione del 25 per cento nei primi sei mesi del 2022. Come sottolineato dall'ambasciatore Varricchio, si tratta di “numeri che sono un ottimo punto di partenza per portare le relazioni economiche ad un livello ancora maggiore, specialmente nel settore dell’innovazione tecnologica, cruciale per la competitività e per affrontare la sfida delle ‘transizioni gemelle’ - digitalizzazione e sostenibilità”. Concetti ripresi anche dal segretario generale di Italcam, Alessandro Marino, che ha valorizzato i recenti sviluppi dell’ecosistema italiano per le start-up come preziosa opportunità per i giovani imprenditori nazionali e strumento di indirizzo per l’innovazione e la competitività del Paese. Nel pomeriggio, l'ambasciata d'Italia a Berlino ha ospitato anche una “pitch-session” tra le startup italiane e investitori tedeschi. Tre di queste sono state selezionate al termine dell’incontro e premiate con un pacchetto di consulenza, assistenza legale e mentoring per l’inserimento nel mercato tedesco. (Geb)