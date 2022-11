Superbonus: Turco (M5s), maggioranza spaccata e in stato confusionale su cambio norme in corsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Ne avevamo avuto chiare avvisaglie, “ma oggi emerge plasticamente la spaccatura e lo stato confusionale in cui versa la maggioranza sul Superbonus e sulla cessione dei crediti d'imposta”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Mentre è ancora in corso d'esame il Dl aiuti ter, il Governo fa circolare bozze del prossimo Dl aiuti quater in cui l'aliquota del Superbonus diminuisce in coso d'opera dal 110 al 90 per cento, nel più totale disprezzo degli investimenti di famiglie e imprese. Siamo davanti a una macroscopica violazione dell'affidamento che gli operatori fanno sullo Stato e su leggi che non posso cambiare improvvisamente. Non è accettabile”, sottolinea Turco, che aggiunge: “Ma la misura, spinta dal ministro leghista Giorgetti ed evidentemente condivisa dal presidente Meloni, in perfetta continuità con il governo Draghi a cui sulla carta avrebbe fatto opposizione, viene apertamente criticata da Forza Italia, che ha chiesto al suo stesso Governo di risolvere anche la questione del blocco dei crediti fiscali. Del resto, non è accettabile non aver ancora risolto proprio il suddetto problema del blocco della circolazione dei crediti fiscali, soprattutto dopo la decisione della sospensione del meccanismo da parte di Poste. Da questo punto di vista non è solo il M5s a ritenere intollerabile questo stato di cose, ma anche l'Ance e l'Abi, che giustamente chiedono una soluzione immediata a una situazione che rischia di scatenare una crisi di liquidità e di mettere sul lastrico più di 30 mila imprese". (Rin)