Sanità: Istituto San Gallicano, investiti quasi 3 milioni di euro nel Sud del mondo (3)

- Come ha dimostrato ancora una volta la pandemia di Covid-19 - prosegue la nota - le malattie e l’impossibilità di accedere a cure mediche nel proprio Paese sono tra le ragioni che spingono chi abita nel sud del mondo a fuggire dai loro Paesi. Tra chi emigra ci sono anche medici, infermieri, ostetriche e biologi che fuggono spesso insieme alle famiglie dopo che i loro Paesi hanno investito per la loro formazione professionale e spesso diventano "merce" umana nelle mani delle organizzazioni criminali che gestiscono la disperazione di donne, uomini e bambini migranti. Secondo il professor Aldo Morrone, direttore scientifico Istituto San Gallicano, "la pandemia ci ha insegnato che senza la salvaguardia della salute nel Sud del mondo, nessuno può sentirsi sicuro del proprio benessere. Non si tratta di solidarietà o buonismo ma di dati scientifici. Se non garantiamo benessere e salute alle persone più fragili sia nel Sud geografico, sia nei Sud delle nostre aree metropolitane, dove le persone con maggiore insicurezza economica stanno precipitando in una spirale di impoverimento drammatico, dove aumentano le difficoltà ad accedere ai servizi sociosanitari per un numero sempre maggiore di cittadini, sarà difficile pensare di raggiungere un benessere comunitario. Nessuno si salva da solo e nessuno si cura da solo. Ecco perché è necessario un grande investimento per la ricerca scientifica i cui risultati però devono poter essere utilizzabili da tutti e non solo dai ricchi. Nuovi farmaci che migliorano il decorso delle malattie, nuovi vaccini per tutti. Ecco allora l’impegno del San Gallicano che continua negli anni. Ecco la volontà di organizzare congressi scientifici in aree remote rurali dei Paesi come l’Etiopia o il Kurdistan perché tutti possano ricevere quelle cure che salvano la vita. E tutti i professionisti della salute non siano più costretti a fuggire ma possano offrire le loro competenze alla loro popolazione che altrimenti verrebbe ulteriormente penalizzata nella salute e nell’economia". (segue) (Com)