Sanità: Istituto San Gallicano, investiti quasi 3 milioni di euro nel Sud del mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo investito in questi anni - ha aggiunto Morrone - oltre 2,8 milioni di euro in attività di formazione, di costruzione di ospedali e presidi sanitari proprio nelle aree rurali più remote, dove si diffondono le malattie infettive e si muore per patologie che da noi sono facilmente curabili. Siamo convinti che solo la condivisione dei saperi, in particolare quello clinico-medico, possa determinare più salute per tutti. Per noi e per loro". Infine, durante la conferenza sono stati presentati il congresso internazionale "Skin on the move", che si svolgerà in Etiopia dal 21 al 26 novembre 2022, e l’Atlante di dermatologia tropicale di Aldo Morrone, edito da Minerva Medica (l’intero ricavato della vendita andrà agli ospedali in Tigray per la loro ricostruzione e attività). (Com)