Lazio: ad Excellence la presentazione della pubblicazione Arsial sui vini naturali regionali

- Sarà presentata venerdì 11 novembre alle ore 11.00 presso lo spazio istituzionale della Regione Lazio ad Excellence food innovation a La Nuvola dell’Eur la pubblicazione “Il vino naturale. Dati e prospettive in Italia e nel Lazio” realizzata da Arsial in collaborazione con Agro Camera e con il supporto di IZI Spa. Alla presentazione interverranno il presidente di Arsial Mario Ciarla, l’advisor di IZI Martino Bellincampi, il direttore generale di Agro Camera Carlo Hausmann e l’organizzatore di Excellence Pietro Ciccotti. "E’ un fatto molto positivo che negli ultimi anni sempre più aziende in Italia e nel Lazio abbiano scelto di investire sulla produzione di vini naturali. Se fino a qualche tempo fa il tema della sostenibilità e della rigenerazione era considerato un argomento di nicchia, oggi l’adozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili, responsabili e rispettosi dell’ambiente e della salute è diventato una questione epocale che chiama in causa e investe l’insieme della società", dichiara il presidente di Arsial Mario Ciarla. (segue) (Com)