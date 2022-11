Regno Unito: test finali al Big Ben prima della ripartenza definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno svolgendo in queste ore i test finali sulle campane del Big Ben e della Elizabeth Tower, in modo che suonino correttamente per il giorno dell'armistizio, che segnerà il ritorno permanente dei suoi famosi rintocchi. Venerdì 11 novembre il Big Ben suonerà per 11 volte alle 11, preceduto dai quarti di campana. Lo stesso accadrà due giorni dopo, la domenica della memoria, per segnare l'inizio dei due minuti di silenzio in ricordo dei caduti. Questo si coordinerà con gli eventi che si svolgeranno al Cenotaph e segnerà il momento ufficiale di riconnessione permanente dell'orologio e della campana della Torre. Nel 2017, il Big Ben è stato sottoposto al più grande progetto di riparazione e conservazione della sua storia, con un restyling durato cinque anni a un costo di 80 milioni di sterline. Il Big Ben ha smesso di suonare quando è iniziato il progetto di restauro, anche se i rintocchi sono tornati per degli eventi speciali. (Rel)