Lombardia: Lucente (Fd’I), approvato mio Progetto di legge su Parco Agricolo Sud Milano, ora si va in Aula

- “Oggi in Commissione Bilancio è stato approvato il mio Progetto di legge sul Parco Agricolo Sud Milano. Questo è stato l’ultimo passaggio prima dell’approdo in Aula. Sono anni che combatto affinché vi siano cambiamenti concreti nella gestione di questa grande area verde. È stato un percorso lungo e articolato, durante cui ho anche cercato di trovare un punto di incontro con l’opposizione”. Lo dichiara Franco Lucente, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e primo firmatario del Pdl 218. “Sono soddisfatto del lavoro svolto e del risultato ottenuto. Ringrazio tutti i firmatari e i colleghi che stanno collaborando a favore di questa legge di grande rilevanza per molti comuni della provincia di Milano - conclude Lucente - e soprattutto per tutti gli agricoltori della zona, oltre ad enfatizzare il valore di questo importante polmone verde lombardo”.(Com)