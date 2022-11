Decreto Aiuti ter: Zingaretti (Pd), attendiamo governo in Aula Camera dalle 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in Aula ad aspettare il governo su decreto Aiuti dalle ore 15.00, poi 16.00 poi 17.00. Sono le 17.20 e del governo non c’è nessuno. Nemmeno il presidente dell’Aula. Qualcuno telefoni. Forse non c’è già più?". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)