Iran: aereo con a bordo Alessia Piperno è atterrato a Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il velivolo Falcon 900 con a bordo Alessia Piperno, la 30enne romana rilasciata dalle autorità iraniane dopo il suo arresto a Teheran lo scorso 28 settembre, è atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Roma-Ciampino alle 17:08. L'annuncio della liberazione di Alessia Piperno è stato comunicato oggi da Palazzo Chigi in una nota. "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia", ha affermato oggi una nota diramata da Palazzo Chigi poco dopo le 12. Parlando a margine della visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei Paesi Bassi, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha dichiarato: "Per le notizie che abbiamo non ha subito violenze di alcun tipo durante la detenzione: sta bene e rientra a casa dai suoi genitori”. Il ministro ha inoltre aggiunto: “Ho ricevuto nei giorni scorsi i genitori ed oggi li ho chiamati per annunciare che tutto stava andando come doveva andare”. Il responsabile della Farnesina ha inoltre sottolineato che il governo ha “seguito passo passo la vicenda e siamo riusciti ad ottenere un buon risultato. Abbiamo lavorato intensamente e siamo riusciti a portarla a casa”. (Res)