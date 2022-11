Lombardia: Fd'I, su caccia coerenti per emendamenti mondo venatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fratelli d’Italia oggi in commissione Agricoltura ha votato, in modo coerente e compatto, tutti gli emendamenti a favore del mondo venatorio. Gli emendamenti erano stati presentati dai consiglieri regionali leghisti Floriano Massardi e Alex Galizzi (e sottoscritti anche da Barbara Mazzali e Paolo Franco) ed erano già stati approvati durante la votazione sul parere per il regolamento in tema venatorio. Il passaggio di oggi in commissione Agricoltura non avrebbe dovuto creare difficoltà, invece durante la seduta solo il Gruppo di Fratelli d’Italia è restato compatto e coerente sul parere favorevole. Risultato: emendamenti bocciati". Lo dichiarano per Fratelli d’Italia il capogruppo Barbara Mazzali e il consigliere Paolo Franco sottolineando che "purtroppo non bastano le buone intenzioni, contano i voti. I nostri ci sono stati, convinti e compatti. Ricordiamo l’importanza che rivestono questi provvedimenti per una fetta importante di cittadini lombardi che praticano la tradizione della caccia (70mila famiglie coinvolte, 130 aziende armiere, 1,5 punti Pil nazionale). Per noi non ci sono cittadini di Serie B e quindi continueremo a difendere anche i loro diritti. Se qualcuno non si unirà a noi, ce ne faremo una ragione e continueremo da soli”.(Com)