Pnrr: assessore Urbanistica Roma, assegnate progettazione degli interventi per il Pinqua

- Il Pnrr è una straordinaria occasione per rigenerare Roma, dal punto di vista urbanistico ma soprattutto dal punto di vista sociale, che non possiamo e non vogliamo mancare. Per questo motivo nell'elenco delle progettualità scelte e candidate ai fondi abbiamo deciso di indicare specifici territori, Santa Maria della Pietà, Corviale e Tor Bella Monaca – Tor Vergata che comprendessero aree e insediamenti dove realizzare progetti integrati in grado di dare una risposta al degrado sociale e culturale". È quanto dichiarato dall'assessore Maurizio Veloccia nel suo intervento a Ceo for life, la task force sul Pnrr organizzata da Luiss Guido Carli. (segue) (Com)