Pnrr: assessore Urbanistica Roma, assegnate progettazione degli interventi per il Pinqua (2)

- "Insieme ai Piani urbani integrati l'Amministrazione comunale sta portando avanti anche i tre interventi presentati e finanziati (per un investimento complessivo di 55 milioni di euro) per il PinQua - Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare. Dopo che Roma Capitale ha acquisito al suo patrimonio la ex Caserma di via del Porto Fluviale, i gruppo Abdr – Architetti Associati del Prof. Desideri e lo Studio Valle Progettazioni hanno vinto la gara per la progettazione degli interventi previsti nelle tre progettualità di Tor Bella Monaca, la già citata Caserma di Porto Fluviale e via Cardinal Capranica. Prosegue inoltre il lavoro per la definizione della centralità di Torrespaccata con la nuova Cinecittà, di cui contiamo di presentare il progetto entro l'anno", conclude Veloccia. (Com)