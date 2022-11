Milano: Rizzi, condanne occupanti Giambellino risposta esemplare contro illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un plauso al lavoro svolto dalla ,agistratura e dalle forze dell’Ordine in merito alle condanne per alcuni attivisti del Comitato Abitanti Lorenteggio Giambellino accusati per associazione a delinquer”. La gravità emersa pone al centro con maggiore forza la questione delle occupazioni abusive contro cui siamo in prima linea, perché questo comportamento illecito è inaccettabile, ancora di più quando emerge una rete organizzativa per occupare". Lo afferma in una nota Alan Rizzi, assessore alla casa e housing sociale di Regione Lombardia in seguito alle condanne del Tribunale di Milano per associazione a delinquere di nove antagonisti attivisti del “Comitato Abitanti Lorenteggio Giambellino”. "Il Protocollo fra Regione, Prefettura, Comune di Milano, Aler, Mm proprio per contrastare questo fenomeno - prosegue - sta dando i suoi frutti: esemplari i casi di via Bolla settimana scorsa e quello di via Gola di qualche giorno fa. Noi siamo e saremo ancora più duri contro qualsiasi fenomeno di questo tipo, pur tutelando le situazioni di fragilità, perché non possiamo tollerare che ci siano addirittura forme organizzate criminali ai danni dei cittadini onesti. È auspicabile che tutte le forze politiche siano compatte nella lotta all'illegalita'". (Com)