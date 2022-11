Usa: Casa Bianca, colloquio Biden-Xi non risolverà differenze ma sarà opportunità per capirci meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo colloquio tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, in programma a Bali il 14 novembre, a margine del vertice dei leader del G20, sarà “una conversazione approfondita e sostanziale: è improbabile che venga trovata una soluzione a tutte le nostre differenze, ma sarà una opportunità importante per capire meglio le rispettive priorità ed evitare incomprensioni in futuro”. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione rimasto anonimo, durante un briefing virtuale organizzato con i giornalisti dopo che la Casa Bianca ha confermato il bilaterale tra i due presidenti. “Ci auguriamo che possa rappresentare una base per costruire una relazione che non degeneri in un conflitto, e consenta di avviare una collaborazione costruttiva in alcune aree, come il contrasto al cambiamento climatico e la Corea del Nord”, ha detto. (Was)