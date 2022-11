Piemonte: dati edilizia II semestre 2022, torna incertezza con cambio regole e blocco cessione crediti superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il boom portato dal superbonus anche l'edilizia in Piemonte vive un momento di incertezza. Lo certificando i dati del secondo semestre 2022 raccolti dall'Ance. I saldi ottimisti-pessimisti, pur rimanendo positivi, mostrano un trend in discesa. Il fatturato è passato da +22,5 al 6,5, l'occupazione dal 23,4 al 6,5 e infine, il ricorso alla manodopera esterna dal 14,4 al 3,3 per cento. "Per le imprese edili il 2022 termina con uno scenario molto incerto: il cambio delle regole del superbonus associato all’aumento dei prezzi energetici, al costo e la carenza delle materie prime, all’inflazione, alle tensioni legate al conflitto russo-ucraino, alla mancanza di personale, sono tutti fattori che stanno compromettendo la crescita registrata nei mesi precedenti - ha affermato Paola Malabaila, Presidente dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta in occasione della diffusione dei dati dell’Indagine congiunturale per il secondo semestre 2022 curata dal Centro Studi dell’Associazione -. (segue) (Rpi)