Piemonte: dati edilizia II semestre 2022, torna incertezza con cambio regole e blocco cessione crediti superbonus (3)

- Mentre la vicepresidente dell'Ance Piemonte e Valle D'Aosta Elena Lovera ha affermato che, "l’edilizia in questa fase molto delicata ha confermato la sua capacità di trasmettere impulsi positivi e rapidi all’intera economia ma attualmente prevale un clima di incertezza delle imprese, come messo in luce dai dati emersi dalla nostra ultima indagine. Preoccupa in particolare il fenomeno della lentezza e incertezza normativa in merito all’adeguamento dei prezzi di mercato che si è già registrato con il calo del saldo sul fatturato e la flessione delle intenzioni di investimento. Anche sul fronte occupazionale permangono criticità rappresentate dalla diminuzione della percentuale di imprese che intende assumere, che passa dal 28 per cento della scorsa indagine al 13 per cento, e dall’aumento delle difficoltà di reperimento di personale qualificato segnalate dal 65 per cento delle imprese. Dobbiamo riuscire a trasmettere ai giovani, che sono il nostro futuro, la passione per il mondo delle costruzioni perché lavorare nell’edilizia è una grande occasione di crescita", ha concluso. (Rpi)