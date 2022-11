Veneto: Somec Spa migliora rating su performance 2021 Esg ricevuto da Sustainalytics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somec Spa, azienda con sede a San Vedemiano, in provincia di Treviso, specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi in materia di ingegneria civile e navale, ha ricevuto una nuova valutazione delle performance Esg dalla società Sustainalytics. Come viene riportato nel comunicato "Somec ha ricevuto un rating di rischio Esg pari a 22,5, con un miglioramento di due punti rispetto alla valutazione di 24,5 punti dell'anno precedente". Grazie a questo ha fatto un salto di dieci posizioni, da 43 a 33, nella classifica delle 140 aziende monitorate. "Siamo soddisfatti di questo risultato che conferma l'attenzione che il Gruppo dedica nel migliorare i fattori legati a tematiche ambientali, sociali e di governance", ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec. (Rev)