Roma: Mennuni (Fd'I), azioni legislative per aree pubbliche abbandonate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio a villa Massimo chiama alle sue gravi responsabilità le amministrazioni di sinistra che governano Roma Capitale e il Municipio II. Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni, senatore della Repubblica per Fd'I. "Un evento evitabile se si fosse pensato a restituire per tempo alla fruibilità dei cittadini l'area, ipotizzando inoltre di favorire l'intervento del volontariato ad esempio in tema di gestione e sicurezza degli spazi. Ritengo da parlamentare del territorio di richiedere un urgente incontro al presidente del Municipio, per capire ragioni e responsabilità di quanto successo, e per favorire una pronta azione di recupero del parco di Villa Massimo". (segue) (Com)