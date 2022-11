Roma: Mennuni (Fd'I), azioni legislative per aree pubbliche abbandonate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abbandono di aree pubbliche al degrado per l'inerzia e l'incapacità delle amministrazioni locali è un tema infatti ricorrente e purtroppo estremamente diffuso in particolar modo nella capitale d'Italia e nelle grandi aree urbane che non può più essere accettato e a cui è necessario far fronte. Credo pertanto necessario immaginare, e mi impegnerò su questo, anche un intervento legislativo nazionale che possa favorire e promuovere l'apporto delle realtà associative e di volontariato che spesso si offrono per gestire le aree pubbliche supplendo così all'inerzia delle amministrazioni locali e impedendo degrado e abbandono di tale aree"", conclude. (Com)