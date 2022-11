Usa-Cina: Casa Bianca, al centro del colloquio Biden-Xi ci saranno Ucraina, Taiwan e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà “onesto” su una serie di tematiche al prossimo incontro con l’omologo cinese, Xi Jinping, in programma per il 14 novembre a Bali, in Indonesia, a margine del vertice dei leader del G20. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione rimasto anonimo, durante un briefing virtuale organizzato con i giornalisti dopo che la Casa Bianca ha confermato il bilaterale tra i due presidenti. “Il presidente vorrà sicuramente parlare di Taiwan e del rispetto dei diritti umani in Cina, oltre che delle pratiche di concorrenza sleale portate avanti da Pechino in ambito economico e commerciale”, ha detto, aggiungendo che particolare attenzione sarà dedicata anche alla guerra in Ucraina. (Was)